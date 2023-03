Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (127/2023) Erneute Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Autos in Göttingen - 22 Fahrzeuge im Königsstieg betroffen, Zusammenhang mit zurückliegenden Taten wahrscheinlich

Göttingen (ots)

Göttingen, Königsstieg

Nacht zu Mittwoch, 8. März 2023

GÖTTINGEN (jk) - Eine erneute Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen beschäftigt derzeit die Polizei Göttingen. In der Nacht zum Mittwoch (08.03.23) haben Unbekannte dieses Mal im Königsstieg zugeschlagen und den Lack von insgesamt 22 Autos vermutlich mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzt.

Die Polizei vermutet einen Tatzusammenhang mit den Sachbeschädigungen an mehreren abgestellten Fahrzeugen Ende Januar im Rosmarinweg (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5427185) und Mitte Februar in der Straße "An der Gerichtslinde" (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5443960).

Darüber hinaus wurden auch in der Karl-Marx-Straße, der Bünne, der Klinkerfuesstraße, "Am Gailgraben" und in der Leinestraße zwischen Ende Januar und Ende Februar etliche PKW auf dieselbe Art beschädigt, so dass man annimmt, dass auch diese Taten auf das Konto derselben Täter gehen könnten.

Die Höhe des dabei entstandenen Gesamtschadens ist offen.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell