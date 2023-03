Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (125/2023) Einbruch in Betrieb in Dransfeld - mehrere hundert Liter Pflanzenschutzmittel gestohlen, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Dransfeld, Am Bahnhof

Zeitraum zwischen Freitagabend, 3. März 2023, bis Montagmorgen, 6. März 2023

DRANSFELD (as) - Aus einem Agrarlager in Dransfeld (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte am vergangenen Wochenende in der Zeit zwischen Freitagabend, 17:15 Uhr und Montagmorgen, 07:30 Uhr bei einem Einbruch nach ersten Informationen hunderte von Kanistern und Flaschen an Pflanzenschutzmitteln mit einem Gesamtgewicht von ca. 2.000 kg gestohlen.

Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die Unbekannten über das vergangene Wochenende gewaltsamen Zutritt in die Lagerräume des Betriebes in der Straße Am Bahnhof und entwendeten hier weit über 300 Behälter mit Füllmengen zwischen einem und zehn Litern. Die Ermittler gehen daher davon aus, dass mehrere Personen an der Tat beteiligt gewesen sein könnten und sie für den Abtransport der Behältnisse ein oder mehrere größere Fahrzeug verwendet haben.

Die genaue Schadenshöhe ist zurzeit offen. Von den Dieben fehlt bislang jede Spur.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen im Bereich Am Bahnhof oder dem Verbleib der Gebinde nimmt das Polizeikommissariat Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell