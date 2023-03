Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (123/2023) Feuer im Wohngebäudekomplex an der Groner Landstraße - Appartement brennt vollständig aus, keine Menschen verletzt

Göttingen (ots)

Göttingen, OT Grone, Groner Landstraße

Freitagabend, 3. März 2023, gegen 19.30 Uhr

GÖTTINGEN (as) - Ein Appartement im 4. OG eines Wohnkomplexes an der Groner Landstraße ist am Freitagabend (03.03.23) aus bislang ungeklärter Ursache vollständig ausgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt.

Nach ersten Ermittlungen meldeten gleich mehrere Bewohner des Wohnkomplexes gegen 19.30 Uhr der Rettungsleitstelle den Brandausbruch in der 4. Etage mit einhergehender massiver Rauchentwicklung in und außerhalb des Gebäudes. Die Berufsfeuerwehr Göttingen war zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Grone mit einem Großaufgebot vor Ort.

Der Gefahrenbereich in dem Gebäude wurde durch die Einsatzkräfte geräumt. Zeitweise versammelten sich ca. 100 Anwohner im Innenhof des Objektes. Nach Abschluss der Löscharbeiten, konnten die Bewohner der umliegenden Wohnungen wieder in ihre Appartements zurückkehren. Während des Feuerwehreinsatzes musste die Groner Landstraße im Bereich der Einsatzstelle für den Verkehr in beiden Richtungen vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte bis ca. 21.00 Uhr abgeleitet. Hierbei kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Was das Feuer ausgelöst hat, steht derzeit noch nicht fest. Durch die Flammen wurde auch der komplette Flurabschnitt durch Rußablagerungen in Mitleidenschaft gezogen. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist noch offen. Erste vorsichtige Schätzungen gehen von einem unteren sechsstelligen Betrag aus.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise zur Brandentstehung werden von der Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell