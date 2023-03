Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (126/2023) Einbruch in Bäckereifiliale in Bovenden - Bargeld gestohlen

Göttingen (ots)

Bovenden, Göttinger Straße

Nacht zu Dienstag, 7. März 2023

BOVENDEN (jk) - Durch eine eingeschlagene Scheibe sind Einbrecher in der Nacht zu Dienstag (07.03.23) in eine Bäckereifiliale an der Göttinger Straße in Bovenden (Landkreis Göttingen) eingedrungen. Zuvor hatten die Täter offenbar vergeblich versucht, sich über eine seitliche Terrassentür Zutritt in das Objekt zu verschaffen. Die Eindringlinge entkamen letztlich mit Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden von der Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell