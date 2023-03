Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (132/2023) Drei Taten im Februar und März: Polizei Göttingen sucht Zeugen für Kupferkabel-Diebstähle in Rosdorf und Göttingen

Göttingen (ots)

ROSDORF/GÖTTINGEN (jk) - In Rosdorf (Landkreis Göttingen) und Göttingen haben unbekannte Kupferkabeldiebe im Februar und März bei drei Taten einen Gesamtschaden in Höhe von weit über 100.000 Euro angerichtet. Allein das Umspannwerk in Rosdorf wurde gleich zweimal heimgesucht, weshalb die Ermittler hier einen Tatzusammenhang annehmen. Von den Dieben fehlt in allen drei Fällen bislang jede Spur. Es werden weiterhin Zeugen gesucht.

Umspannwerk zweimal Tatort in Rosdorf

Vom umzäunten Gelände des Umspannwerkes im Kampweg haben Unbekannte in der Nacht zum 20. Februar (Montag) eine erhebliche Menge Kabel gestohlen. Hierfür beschädigten die Täter den Maschendrahtzaun an mehreren Stellen und fuhren anschließend offenbar mit einem Fahrzeug auf das Grundstück. Das mitgenommene Diebesgut wurde am späten Nachmittag des 20.2. in einem Waldstück bei Hann. Münden-Hedemünden wieder aufgefunden.

Die zweite Tat ereignete sich am Abend des 6. März, mutmaßlich gegen 22.00 Uhr, ebenfalls auf dem Gelände des Umspannwerkes. Dieses Mal schnitten die Diebe etliche Meter Kabel aus einem Kabelkanal heraus und bereiteten sie für einen Abtransport vor. Dieser fand letztlich aus unbekannten Gründen nicht statt, es entstand aber erheblicher Sachschaden.

Tatort im Göttinger Industriegebiet

In Göttingen ließen Unbekannte am Abend des 22. Februar gegen 21:40 Uhr von einem Firmengrundstück in der Herbert-Quandt-Straße mehrere hundert Meter Solarkabel verschwinden (wir berichteten, siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5452272). In diesem Fall gibt es inzwischen einen Hinweis auf das mutmaßliche Tatfahrzeug. Demnach könnte es sich hierbei um einen Peugeot Boxer gehandelt haben.

Die Ermittlungen in allen drei Fällen dauern weiter an. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen sowie sonstige Beobachtungen, nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell