Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizeibeamtin im Rettungswagen angegriffen

Lüdenscheid (ots)

Eine 46-jährige Frau hat am Donnerstag gegen 18 Uhr im Rettungswagen eine Polizeibeamtin angegriffen. Die stark nach Alkohol riechende Frau war in der Corneliusstraße gestürzt und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Eine Polizeibeamtin stieg in den Rettungswagen, um mit der Frau zu sprechen. Die verweigerte zunächst eine weitere medizinische Behandlung und lehnte freiwillige Alkohol- und Drogenvortests ab. Plötzlich drehte sie sich zu der Polizeibeamtin um und versuchte, die Beamtin zu würgen. In der Folge beschimpfte sie die Beamten als Wichser und versuchte, wegzurennen. Die Polizisten holten sie ein und fesselten sie. Die Frau betitelte die Beamten weiter als "Wichser" und "Drecksbullen", "Fotze" und "Bitch". Die Polizeibeamten nahmen sie zur Verhinderung weiterer Straftaten mit, steckten sie in den Gewahrsam und schrieben Anzeigen wegen Beleidigung und wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. (cris)

