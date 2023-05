Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tatverdächtiger stellt sich nach tödlicher Schussabgabe

Lüdenscheid/Hagen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und der Polizei Hagen: Tatverdächtiger stellt sich nach tödlicher Schussabgabe in Lüdenscheid bei der Polizei - dritte Ergänzungsmeldung

Am Donnerstag (04.05.) suchte die Polizei Hagen mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem 23-jährigen Syrer. Der Mann steht unter dringendem Tatverdacht, am Montag (01.05.) in Lüdenscheid auf einen 24-Jährigen geschossen zu haben, der noch am Abend seinen Verletzungen erlag.

Donnerstagabend stellte sich der 23-jährige Tatverdächtige in Begleitung eines Anwaltes bei der Polizei. Er wurde vorläufig festgenommen und wird am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Weitere Auskünfte werden derzeit nicht erteilt.

