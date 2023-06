Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Lagemeldung der Polizeistation Braunlage für den Zeitraum vom 02.06.2023 bis 05.06.2023

Zweimal unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

1. Torfhaus. Am Freitag, den 02.06.2023, gegen 13:15 Uhr, wurde auf der B 4 von Bad Harzburg nach Torfhaus, ca. 300 Meter vor dem Ortseingang Torfhaus eine Verkehrsunfallflucht gemeldet. Ein bisher unbekannter Unfallverursacher hatte in einer abgesicherten Gefahrenstelle auf dem rechten der beiden bergaufführenden Fahrstreifen mehrere Warnbaken überfahren und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. An der Gefahrenstelle war am Tage zuvor ein Pkw aus technischen Gründen ausgebrannt. An den beschädigten Warnbaken entstand ein Sachschaden von ca. 800 Euro.

2. Braunlage. Am Sonntag, den 04.06.2023, gegen 18:00 Uhr, wurde an der Einmündung Elbingeröder Straße / Marktstraße das Standrohr eines Verkehrszeichens "Vorfahrt gewähren" beschädigt. Bei der Unfallverursacherin soll es sich um eine ca. 40 Jahre alte Frau handeln. Diese habe mit ihrem Pkw auf der Elbingeröder Straße in Fahrtrichtung Am Brunnen vor der dortigen Ampel im Stau gestanden. Sie habe dann in der Einmündung gewendet und sei dabei vorwärts gegen das Verkehrsschild gefahren. Anschließend entfernte sich die Frau vom Unfallort, ohne ihren gesetzlichen Verpflichtungen als Unfallbeteiligte nachzukommen. Hier entstand an dem Verkehrszeichen ein Sachschaden von ca. 400,- Euro.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei Braunlage unter der Rufnummer 05520/93260 entgegen.

