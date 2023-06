Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 06.06.2023

Goslar (ots)

Braunlage

- Feuer in alter Wäscherei war Brandstiftung

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/5520817

Das Feuer in der alten Wäscherei, bei dem am Samstag, 28.05.2023, ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe entstanden war, ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vorsätzlich gelegt worden. Zu diesem Ergebnis kam ein im Auftrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig beauftragter Sachverständiger kam am vergangenen Donnerstag nach eingehender Besichtigung der Brandstelle.

Durch die bereits am Tag nach dem Brand durch das zuständige 1. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes aufgenommenen Ermittlungen ergab sich ebenfalls in der vergangenen Woche ein Anfangsverdacht gegen einen 17-jährigen Schüler aus Braunlage.

Dieser soll sich zur Tatzeit zusammen mit anderen minderjährigen Kindern, in der alten Wäscherei aufgehalten haben.

Das Ergebnis der durchgeführten Befragungen lieferte ausreichende Anhaltspunkte dafür, dass durch die sachleitende StA Braunschweig ein Durchsuchungsbeschluss beim zuständigen Amtsgericht für die Wohnung des 17-Jährigen erwirkt wurde. Bei dieser Durchsuchung wurden Beweismaterial sichergestellt.

Der Jugendliche wird in Kürze die Gelegenheit bekommen, im Beisein eines Verteidigers zu dem gegen ihn bestehenden Tatvorwurf Stellung zu beziehen.

Diese Mitteilung erfolgt in Abstimmung mit der StA Braunschweig. Weitere Anfragen werden ausschließlich durch die dortige Pressestelle beantwortet.

GS-Steinberg

- Von PKW eingeklemmt

Ein Verkehrsunfall der eher selteneren Art ereignete sich am 05.06.23, gegen 16.10 Uhr, auf dem in der Nähe des Steinberg-Spielplatzes befindlichen Besucherparkplatz.

Dort hatte eine 38-jährige Goslarerin ihren PKW Ford an einem etwas abschüssigen Teil des Geländes abgestellt, es jedoch nach derzeitigem Stand der Ermittlungen versäumt, diesen gegen Wegrollen zu sichern.

Das Fahrzeug machte sich anscheinend erst selbständig, als die 38-Jährige das Fahrzeug verlassen und sich von diesem entfernt hatte.

Der Ford rollte nun auf einen in der Nähe befindlichen PKW Skoda zu. Dessen Beifahrer, ein 57-jähriger Mann aus Hildesheim, war kurz zuvor ausgestiegen und stand mit dem Rücken zu dem heranrollenden PKW. Trotz Warnung durch seine 49- jährige Begleitung und Fahrerin des Skoda, konnte er es letztlich nicht mehr verhindern, zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt zu werden.

Als die 38-jährige kurz darauf zu ihrem PKW zurückkehrte, konnte sie den Hildesheimer aus seiner misslichen Lage befreien. Er wurde dennoch leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Sachschaden an beiden PKW wird auf rund 3.000EUR geschätzt.

-Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell