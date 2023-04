Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Hattingen (ots)

Gegen 13:15 Uhr befuhr ein 36-jähriger Hattinger am vergangenen Montag (03.04.) die Blankensteiner Straße in Fahrtrichtung Hattingen. Ein 68-jähriger Mann (ebenfalls aus Hattingen) befuhr indes den daneben liegenden Einfädelungsstreifen in Schrittgeschwindigkeit, als er plötzlich auf die Fahrspur des 36-Jährigen wechselte und diesem in seinem Ford übersah. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden und ins Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge verblieben nicht mehr fahrbereit.

