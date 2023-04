Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Streitigkeiten führen zu gefährlicher Körperverletzung

Breckerfeld (ots)

Gegen 18:35 Uhr kam es am vergangenen Samstag (01.04.) in einer kommunalen Unterbringungseinrichtung in der Hans-Berger-Straße zwischen einem 39-jährigen, einem 19-jährigen sowie einem 24-jährigen Mann zunächst zu verbalen Streitigkeiten, die dann in eine körperliche Auseinandersetzung mündeten. Der 39-Jährige wurde dabei mehrfach von den beiden Männern geschlagen und ihm schließlich mit einem Messer im Gesichtsbereich eine Schnittwunde zugefügt. Durch zu Hilfe eilende Zeugen wurden die streitenden Männer getrennt. Der Geschädigte 39-Jährige sowie der 19-Jährige wurden anschließend leicht verletzt in gesonderte Krankenhäuser verbracht.

