Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Sprockhövel (ots)

Am Samstag, den 01.04.2023, gegen 16:40 Uhr befuhr ein 38 -jähriger Wuppertaler die Mittelstraße, mit seinem VW Golf. In Höhe der Hausnummer Mittelstraße 82 musste eine vorausfahrende 37 -jährige Hattingerin verkehrsbedingt bremsen. Der hinter ihn herfahrende Wuppertaler konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Opel Astra der Hattingerin auf. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Ein leicht verletzter Fahrzeugführer wurde in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht.

