Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Ennepetal (ots)

Am Samstag, den 01.04.2023, gegen 16.00 Uhr befuhr eine 66 -jährige Wuppertalerin mit ihrem Skoda Fabia die Kölner Straße in Fahrtrichtung Voerder Straße auf dem rechten Fahrstreifen. Ein 29 -jähriger Ennepetaler befand sich parallel fahrend zur Wuppertalerin auf dem linken Fahrstreifen. Im Bereich der Kreuzung Kölner Str./ Heilenbecker Str. / Kirchstr. wollte die Wuppertalerin auf den linken Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah sie den Ennepetaler in seinem Mercedes Vito, sodass ihre linke Fahrzeugseite mit der vorderen, rechten Fahrzeugseite des Mercedes Vito kollidierte. Der 29 -jährige Ennepetaler versuchte nach links auszuweichen. Hierbei kollidierte er mit dem Opel Corsa einer 24 -jährigen Essenerin, die im Gegenverkehr an der Ampel wartete. Durch die Wucht der Kollision wurde der Opel Corsa der Essenerin gegen einen hinter ihr befindlichen Mercedes Vito eines 60 -jährigen Ennepetalers geschleudert. Zwei leicht verletzte Fahrzeugführer wurden in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. Drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

