POL-EN: Sprockhövel - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Sprockhövel (ots)

Am Freitag, den 31.03.2023, gegen 06.50 Uhr, befuhr ein 46- jähriger Gevelsberger mit seinem Pkw Mitsubishi die Silscheder Straße in Fahrtrichtung Haßlinghausen. Ein 49 -jähriger Schwelmer befuhr mit seinem Pkw Audi Q3 die Silscheder Straße in Fahrtrichtung Wetter. Beide Unfallbeteiligten fuhren bei grünem Licht der eingeschalteten Lichtzeichenanlage in den Kreuzungsbereich. Im Kreuzungsbereich Silscheder Straße/ Hoppe beabsichtigte der 46- jährige Gevelsberger nach links abzubiegen. Dabei missachtete er den bevorrechtigten 49- jährigen Schwelmer. Dieser beabsichtigte die Silscheder Straße geradeaus in Fahrtrichtung Wetter weiter zu befahren. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Beide leicht verletzten Fahrzeugführer wurden in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht.

