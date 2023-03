Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Unfall auf der Kölner Straße

Ennepetal (ots)

Am Mittwochabend kam es auf der Kölner Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei beteiligte Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Ein bisher unbekannter Fußgänger sorgte, gegen 20:30 Uhr, dafür, dass drei Personen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt wurden. Ein 18-jähriger Hattinger stand mit seinem Pkw an einer Rotlicht zeigenden Ampel auf der Bahnhofstraße zur Kölner Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein bisher Unbekannter plötzlich auf der Beifahrerseite mit einem Metallgegenstand gegen die Beifahrertür geschlagen haben. Der 18-Jährige erschreckte sich dadurch so sehr, dass er trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich fuhr. Hier stieß er mit dem Fiat Punto eines 23-jährigen Ennepetalers zusammen, der auf der Kölner Straße in Richtung Ennepetal fuhr. Der Unbekannte flüchtete währenddessen zu Fuß in Richtung Ennepetal. Durch den Aufprall verletzten sich drei der Insassen des Fiats leicht. Hierbei handelt es sich um die 43-Jährige, einen 18-Jährigen und einem acht jährigen Jungen aus Ennepetal. Sie wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eine Täterbeschreibung des Unbekannten konnte nicht abgegeben werden, auch eine Nachschau im Nahbereich verlief erfolglos.

