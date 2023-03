Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Fußgängerin verletzt- Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Gevelsberg (ots)

Ein bisher unbekannter Pkw Fahrer verließ am Dienstag (28.03) mit seinem PKW ein Tankstellengelände an der Wittener Straße und übersah dabei eine Fußgängerin auf dem Gehweg. Es kam zum Kontakt zwischen PKW und Fußgängerin, wodurch sich diese leicht verletzte. Zwischen 10:20 Uhr und 10:45 Uhr passierte die 61-jährige Gevelsbergerin zu Fuß die Zufahrt des Tankstellengeländes, als sie der Pkw erfasste. Sie stützte sich auf der Motorhaube ab und konnte so einen Sturz verhindern. Der Fahrer soll sich daraufhin entschuldigt haben und bog nach rechts auf die Wittener Straße ab, ohne sich um die Verletzte weiter zu kümmern. Diese konnte zu dem Geflüchteten lediglich angeben, dass es sich um einen etwa 60 bis 70 Jahre alten Mann gehandelt haben soll, der graues kurzes Haar besaß. Der Mann sprach akzentfrei Deutsch. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grauen Kleinwagen gehandelt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Gesucht werden der unbekannte Unfallverursacher oder Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen geben können. Hinweise können unter der Telefonnummer 02333- 9166 1234 abgegeben werden.

