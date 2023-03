Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Bankmitarbeiter verhindert Betrug

Gevelsberg (ots)

Am Dienstag (28.03) zeigte ein 74-jähriger Gevelsberger einen Betrugsversuch über Whats App durch die angebliche Tochter an. Ein bisher unbekannter Täter meldete sich per Nachricht auf dem Handy des Gevelsbergers und gab sich als dessen Tochter aus. Man schilderte, dass das alte Handy defekt sei und nun eine neue Telefonnummer habe. Im Folgenden wurde der Gevelsberger gebeten einen vierstelligen Geldbetrag auf das Konto eines Freundes zu überweisen. Dem kam der Gevelsberger nach. Das Bankunternehmen meldete sich aufgrund der verdächtigen Überweisung bei dem 74-Jährigen und informierte über den möglichen Betrugsversuch. Der Herdecker konnte noch eine Rückbuchung veranlassen und es entstand kein Schaden. Die Polizei rät in Fällen wie diesem, wachsam zu bleiben und Angehörige vorab telefonisch oder persönlich zu kontaktieren um das Anliegen auf Wahrheit überprüfen zu können.

