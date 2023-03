POL-EN: Gevelsberg: Unfall auf Kreuzung mit zwei leicht Verletzten

Herdecke (ots) - Am Freitagnachmittag (24.03) konnte die Polizei in Herdecke einen Täter nach einem Telefonbetrug festnehmen. Ein 62-jähriger Herdecker erhielt am Freitagvormittag den Anruf eines falschen Polizeibeamten. Der Mann gab dem Herdecker gegenüber an, dass er Opfer einer Betrügerbande geworden sei und ...

