Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Wohnmobil entwendet

Breckerfeld (ots)

In der Nacht zum 24.03. entwendeten Unbekannte ein an der Straße Zum Telegraf abgestelltes Wohnmobil. Es handelt sich hierbei um ein Wohnmobil der Marke Knaus. Das Fahrzeug ist auffallend zweifarbig lackiert. Die Fahrerkabine wurde dunkelgrau, der Aufbau weiß lackiert. Auf der Fahrerkabine und dem Aufbau wurden blaue Applikationen in Form von Streifen angebracht. Auf dem Dach des Wohnmobils befinden sich Solarpanele. Am Heckstoßfänger befindet sich auf der linken Seite eine Beschädigung in Form einer Delle. Hinweise auf die Diebe gibt es bislang keine.

