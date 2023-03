Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Deterberger Straße

Ennepetal (ots)

Am Samstag, den 25.03.2023 gegen 07.50 Uhr befuhr ein 80-jähriger Mercedes Fahrer aus Ennepetal die Deterberger Straße in Fahrtrichtung Heilenbecker Straße hinab. In Höhe der Einmündung Beukenstraße beabsichtigte der Mercedesfahrer in einer scharfen Rechtskurve auf der Deterberger Straße zu verbleiben und versuchte vergeblich sein Fahrzeug rechtzeitig abzubremsen. Der Pkw stieß mit seiner Fahrzeugfront gegen die dort aufgestellte Schutzplanke. Der Fahrzeugführer sowie seine 69-jährige Ehefrau wurden zur ambulanten Behandlung leichtverletzt in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 10000 Euro.

