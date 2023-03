Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Hattingen (ots)

Am Samstag, den 25.03.2023 gegen 22.35 Uhr befuhr ein 18-jähriger Hattinger mit seinem Hyundai die Holthauser Straße in Richtung Feldstraße. Zur gleichen Zeit befuhr ein 59-jähriger Hattinger mit seinem Land Rover die Feldstraße in Gegenrichtung. Im Kreuzungsbereich Holthauser Straße/Nordstraße/Feldstraße bog der Hyundaifahrer nach links in die Nordstraße ab, ohne die Vorfahrt des entgegenkommenden Fahrer des Land Rover zu achten. Es kam zum frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Der 18-jährige Hyundaifahrer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Sein 50-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 29000 Euro.

