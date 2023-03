Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Alleinunfall am Schöllinger Feld

Wetter (ots)

Am vergangenen Dienstag (21.03.) befuhr ein 26-jähriger Wittener mit seinem VW vom Kreisverkehr Vogelsanger Straße aus kommend die Straße Schöllinger Feld. Aus zunächst unklarer Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Bordstein. Im weiteren Verlauf touchierte er einen an der Seite befindlichen Stein und beschädigte weiterhin einen am Fahrbahnrand gepflanzten Baum. Das Fahrzeug des 26-Jährigen kam einige Meter weiter auf dem Dach zum Liegen. Aufgrund erster Erkenntnisse ist von einem medizinischen Notfall beim Fahrer auszugehen. Der Mann aus Witten wurde anschließend ins Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung verbracht. Das Fahrzeug verblieb nicht mehr fahrbereit.

