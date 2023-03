POL-EN: Öffentlichkeitsfahndung

Hattingen (ots) - Im Zeitraum von Dienstag 06:00 Uhr bis Samstag 12:30 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein rückwärtiges Küchenfenster einer Erdgeschosswohnung in der Straße Am Vinckenbrink auf. In der Wohnung wurden mehrere Schränke, Schubladen und Behältnisse geöffnet und durchwühlt. Im Anschluss konnten die Täter unerkannt flüchten. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle ...

