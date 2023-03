POL-EN: Einbruch in Einfamilienhaus

Schwelm (ots) - Am 18.03.23, gegen 15:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Beyenburger Straße in Schwelm. Ein 59 jähriger Schwelmer befuhr mit seinem Motorrad (Suzuki) die Beyenburger Straße in Schwelm in Fahrtrichtung Beyenburg. In Höhe der Hausnummer 18a übersah dieser einen geparkten Pkw (Renault, Twingo) und kollidierte mit diesem. Zum Zeitpunkt ...

mehr