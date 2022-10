Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter schlägt 32-jährigen Gütersloher an der Bogenstraße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Sonntagmorgen (30.10., 02.30 Uhr) befuhr ein 32-jähriger Gütersloher mit seinem Fahrrad eine Parkanlage an der Bogenstraße. Ersten Angaben nach stellte sich ihm ein bislang unbekannter Mann in den Weg und zwang den Gütersloher abzusteigen. Den Angaben nach schlug der Unbekannte den Mann unvermittelt. Zeugen halfen dem 32-Jährigen und wehrten weitere Schläge ab.

Der Täter flüchtete. Er soll auffallend schlank gewesen sein.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

