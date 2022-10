POL-GT: Tabakdiebstahl nach Einbruch in der Königstraße

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - In der vergangenen Woche (26.10. - 28.10.) sind bislang unbekannte Täter in ein Haus am Nottebrocksweg eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam durch die Eingangstür in das Haus ein. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen. ...

