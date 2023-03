Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Radfahrer lebensgefährlich bei Verkehrsunfall verletzt

Hattingen (ots)

Ein 61-jähriger Bochumer wurde am Dienstag (28.03) bei einem Verkehrsunfall auf der Kosterstraße lebensgefährlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Radfahrer, gegen 07:00 Uhr, auf der Kosterstraße in Richtung Hattingen. Etwa 200 Meter vor der Einmündung zur Straße An der Kost, wurde der 61-Jährige aus bisher ungeklärten Gründen von dem hinter ihm fahrenden Pkw Fahrer während der Fahrt erfasst. Der Radfahrer wurde durch den Zusammenstoß auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Er verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 53-jährige Pkw Fahrer blieb unverletzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

