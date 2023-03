Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Unfall mit Verletzten am Vogelsberg

Hattingen (ots)

Ein 57-jähriger Bochumer beabsichtigte am Dienstagnachmittag mit seinem Lkw in der Straße am Vogelsberg zu rangieren. Beim Rückwärtsfahren kollidierte er dabei mit einem geparkten LKW, welcher durch die Wucht des Aufpralls in eine Garage gedrückt wurde. Auch der sich hinter dem geparkten Lkw befindliche 49-jährige Fußgänger wurde durch das zurückrollende Fahrzeug getroffen und leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

