Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Versuchter BMW Diebstahl- Täter flüchten

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 05:30 Uhr, bemerkte ein 54-jähriger Sprockhöveler verdächtige Personen, die sich augenscheinlich an einem Am Becker geparkten BMW xDrive zu schaffen machten. Er erkannte zwei männliche Personen, die Handschuhe trugen und sich direkt an dem Fahrzeug aufhielten. Als er die Personen ansprach, was diese da tun würden, flüchteten die beiden Männer in Richtung Feldstraße / Im Osterhöfgen. Der Zeuge verfolgte die Flüchtenden kurzzeitig, verlor jedoch den Blickkontakt. An der Bochumer Straße konnte er die Täter erneut antreffen und sah, wie diese an der Haltestelle Kreuzstraße in einen weißen Hyundai Tucson stiegen und anschließend in Richtung Witten flüchteten. An dem BMW entstand kein Schaden, es ist davon auszugehen, dass der 54-Jährige die Täter bei ihrem Vorhaben störte. Er kann die Personen wie folgt beschreiben: 1. Person:

- ca. 30-35 Jahre - ca. 175-180 cm - dunkler Bart - schwarze Wollmütze - muskulöse Figur - Handschuhe

2. Person:

- ca. 30-35 Jahre - ca. 175-180 cm - schwarze Haare - schlank - Handschuhe

Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere sachdienliche Angaben zu den beiden Tätern oder dem beteiligten Fahrzeug geben können. Hinweise können unter der Telefonnummer 02336-9166 1234 abgegeben werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell