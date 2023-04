POL-EN: Sondereinsatz "Netzwerk Kradfahrer"

Schwelm (ots) - Am Samstag, den 01.04.2023, gegen 18.30 Uhr, übersah ein 68 -jähriger Schwelmer beim rückwärts Ausparken in der Kaiserstraße 71, eine 54 -jährige Schwelmer Fußgängerin. Durch die Kollision mit dem Opel Corsa stürzte die Fußgängerin zu Boden und verletzte sich durch den Sturz leicht. Es entstand kein Sachschaden. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. ...

