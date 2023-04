Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Auf Handy geschaut

Zusammenstoß zwischen Fußgängerin und Autofahrerin

Ahaus-Ottenstein (ots)

Unfallort: Ahaus-Ottenstein, Ketteler Straße;

Unfallzeit: 20.04.2023, 15.15 Uhr;

Nicht nur die Handynutzung als Kraftfahrzeug- oder Radfahrender birgt Gefahren im Straßenverkehr. Leichte Verletzungen erlitt eine Dreizehnjährige bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Ahaus-Ottenstein. Die Fußgängerin wollte gegen 15.15 Uhr die Kettelerstraße überqueren und trat ohne auf den fließenden Verkehr zu achten auf die Straße. Dabei wurde sie von dem Wagen einer 60 Jahre alten Ahauserin touchiert. Diese hatte die Ketteler Straße in Richtung Dorfkern befahren. Dass die Fußgängerin auf ihr Handy geblickt und dabei den Straßenverkehr außeracht ließ, ist nach dem derzeitigen Ermittlungsstand die Unfallursache. Der Rettungsdienst brachte das Mädchen in ein Krankenhaus. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell