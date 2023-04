Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Auffahrunfall vor Kindergarten

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Spinnereistraße;

Unfallzeit: 20.04.2023, 08.15 Uhr;

Zwei Leichtverletzte, zwei beschädigte Fahrzeuge sowie ein eingedrückter Zaun eines Kindergartens sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen in Gronau. Ein 22 Jahre alter Autofahrer fuhr gegen 08.15 Uhr auf einen vor ihm langsamer werdenden Wagen auf. Die Fahrerin, eine 22-Jährige, gab an, dass ihr Fahrzeug aus unerklärlicher Ursache langsamer geworden sei. Das bemerkte der Gronauer zu spät. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen der Gronauerin in einen Metallgitterzaun einer Kindertageseinrichtung gedrückt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein Krankenhaus. Ausgelaufene Betriebsstoffe beseitigte die Feuerwehr Gronau. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell