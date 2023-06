POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 08.06.2023

Goslar (ots) - Verkehrsunfallflucht Am Dienstag, den 06.06.2023 zwischen 09:00 Uhr und 10:30 Uhr, beschädigte ein Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Rangieren auf einem Parkplatz in der Straße Wilhelmsplatz, 38723 Seesen ein parkendes Fahrzeug. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1000 Euro an der Beifahrertür ...

