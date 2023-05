Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - 6-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Nienburg (ots)

(KEM) Am Sonntagmittag, den 14.05.2023, gegen 13.15 Uhr wurde ein 6-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall in Nienburg am Erichshagener Feld leicht verletzt.

Von der Wölper Straße kommend befuhr eine 71-jährige Nienburgerin mit ihrem VW den verkehrsberuhigten Bereich Am Führsebogen, als von rechts aus der Straße Erichshagener Feld zwei Jungen auf ihren Fahrrädern angefahren kamen und ihrerseits nach links abbiegen wollten.

Die 71-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, sodass es zur Kollision mit einem der Kinder kam. Der 6-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrrad wurde leicht beschädigt, am PKW entstand kein Schaden. Der andere Junge blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell