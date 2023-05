Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Haßbergen - Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Nienburg (ots)

(KEM) Am Sonntag, den 14.05.2023, gegen 14.20 Uhr wurde ein 8-jähriges Kind in Haßbergen an der Langen Straße bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Ein 62-jähriger Mann beabsichtigte mit seinem Audi rückwärts von einem Grundstück auf die Lange Straße aufzufahren und übersah aus bislang ungeklärter Ursache den von links kommenden, 8-jährigen Haßberger, der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und mit seinem Rad auf den PKW auffuhr. Der Junge wurde durch den Aufprall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Heckscheibe des Audi splitterte durch den Zusammenstoß. Auch das Fahrrad des Jungen wurde durch den Unfall beschädigt. Der Gesamtschaden wurde auf über 3000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell