Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Erneutes Raubdelikt in Stadthagen

POL-NI Nienburg / Stadthagen (ots)

Am Sa., 13.05.2023 kam es um 17.50 Uhr, erneut zu einem Raubdelikt in Stadthagen. Zwei 14 jährige Jungen wurden auf dem Schulhof der Grundschule Am Stadtturm von 3 männlichen, ca. 16 jährigen Jugendlichen angesprochen und aggressiv gefragt, ob sie Geld hätten. Da bei einem der Täter im Hosenbund ein Gegenstand erkennbar war, vermuteten die Jungen, dass es sich dabei um den Griff eines Messers handelte und übergaben ihre Geldbörsen sofort den Tätern. Diese nahmen das vorhandene Kleingeld aus den Geldbörsen der Jungen und flüchteten vom Tatort. Die Jungen gingen nach Hause und vertrauten sich dort ihren Eltern an. Diese erschienen um 19.32 Uhr zur Anzeigeerstattung beim PK Stadthagen. Die Jungen konnten die Täter und deren Bekleidung gut beschreiben. Im Rahmen der Fahndung konnte ein Jugendlicher auf den die Beschreibung zu traf festgestellt werden. Dieser bestritt die Tat und wurde nach Feststellung seiner Personalien den Eltern übergeben. Die Ermittlungen dauern an. (sro)

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell