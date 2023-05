POL-NI: Rehren - Motorradunfall mit schwerverletzter Person

Pol-NI Nienburg / Stadthagen (ots) - Bislang unbekannte Täter brechen in der Nacht zu Freitag (12.05.2023) in Wiedensahl an der Hauptstraße einen Eierautomaten auf und entwenden die Einnahmen. Am Automaten entsteht Sachschaden. Personen die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, können sich telefonisch beim PK Stadthagen, Tel.: 05721-9822-0, melden. (sro) Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

