POL-RE: Bottrop: Zwei Linienbusse durch Unbekannte beschädigt

Am vergangenen Sonntagabend (15.01. - 20:45 Uhr) und am Dienstagabend (17.01. - 21:20 Uhr) beschädigten unbekannte Täter zwei fahrende Linienbusse der Vestischen auf der Hans-Böckler-Straße im Stadtteil Fuhlenbrocken.

In beiden Fällen waren nur wenige Fahrgäste in den Bussen unterwegs. Es wurde niemand verletzt.

Die Busfahrer hörten jeweils während der Fahrt einen lauten Knall und hielten die Fahrzeuge sofort an. Trotzdem konnten keine Hinweise auf Tatverdächtige erlangt werden.

Bei der Tat am Sonntag beschädigte ein ca. 6 cm dicker Ast eine Scheibe auf der rechten Seite im hinteren Bereich des Busses. Der Bus bei der Tat am Dienstag wurde an der gleichen Stelle beschädigt, hier konnten allerdings nur Holzsplitter aufgefunden werden.

Der gesamte Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

