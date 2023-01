Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Gladbeck: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

In Bottrop hat es am Dienstag mehrere Einbrüche gegeben: Auf der Bögelsheide wurde im Laufe des Tages in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Terrassentür im Erdgeschoss auf und durchsuchten dann sämtliche Räume im Haus. Gestohlen wurde eine größere Bargeldmenge.

Geld und Schmuck wurden bei einem Einbruch auf der Hegestraße gestohlen. Die unbekannte Täter hebelten das Küchenfenster im Erdgeschoss auf und durchwühlten dann sämtliche Schränke und Behältnisse. Der Einbruch passierte am Dienstag zwischen 17.15 Uhr und 18.30 Uhr. Wer in dieser Zeit Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Etwa zur gleichen Zeit - am frühen Dienstagabend - wurde außerdem Am Eickholtshof eingebrochen. In diesem Fall wurde ein Fenster im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses aufgehebelt und sämtliche Schränke durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Gladbeck:

Auf der Mörikestraße wurde zwischen dem frühen Dienstagmittag und Dienstagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter benutzten offenbar einen Gartenstuhl, um darüber auf ein Garagendach zu klettern. Von dort begaben sie sich weiter zu einem Fenster im ersten Obergeschoss und hebelten es auf. Das ganze Haus wurde durchsucht. Die Einbrecher erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Sie flüchteten durch die Terrassentür nach draußen.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise zu den Einbrüchen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell