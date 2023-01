Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Nachtragsmeldung zum Vorfall vom 16.01.2023 - Frau von Unbekanntem attackiert

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und der Polizei Recklinghausen:

Im Rahmen der Ermittlungen fokussierte sich der Blick der Ermittler schnell auf einen 34-jährigen Gelsenkirchener. Bei dem Mann handelt es sich um den geschiedenen Ehemann der verletzten Hertenerin und den Vater des ebenfalls betroffenen 5-jährigen Kindes.

Wie sich schnell herausstellte, verließ der Gelsenkirchener kurz nach der Tat das Land. Doch die Ermittler ließen nicht locker, und so wurde er am Dienstag, in enger Zusammenarbeit mit den Behörden, in Tschechien festgenommen.

Nun bemühen sich Polizei und Staatsanwaltschaft um eine Überstellung des Festgenommenen.

Die Hertenerin ist mittlerweile außer Lebensgefahr, wurde bei dem Angriff jedoch durch Stichverletzungen mit einem Messer schwer verletzt. Das Kind ist unverletzt und gut versorgt.

Hier der Link zur Ursprungsmeldung von Montag: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5417506

Für die Staatsanwaltschaft: Maibaum (Staatsanwalt)

Für die Polizei: Käding (Kriminalhauptkommissar)

Frau Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen betont die internationale gute Zusammenarbeit: "Die schnelle Festnahme des Verdächtigen war durch die gute Zusammenarbeit mit den tschechischen Behörden möglich. Die Ermittler arbeiteten Tag und Nacht und erzielten so das beste Fahndungsergebnis: die Festnahme des Tatverdächtigen."

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell