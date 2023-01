Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Bottroper angefahren und schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Heute Morgen erlitt ein 28-jähriger Bottroper schwere Verletzungen, als er in einen Unfall auf der Industriestraße verwickelt wurde. Gegen 7 Uhr fuhr ein 43-jähriger Autofahrer, ebenfalls aus Bottrop, auf der Industriestraße in Richtung Scharnhölzstraße und stieß dabei mit dem 28-Jährigen zusammen. Der 28-Jährige war gerade dabei einen am Fahrbahnrand abgestellten Lkw mit einem Stapler zu überbrücken. Er wurde zwischen dem Stapler und dem Wagen des 43-Jährigen kurzzeitig eingeklemmt, bevor er auf die Straße stürzte. Rettungskräfte transportierten ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro.

