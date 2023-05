POL-NI: Nienburg - Pedelec gestohlen

Eystrup (ots) - MW Am Mittwoch Nachmittag, gegen 16.00 Uhr, kam es mal wieder zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 200 in Höhe Schwarzer Weg. Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus Dörverden befuhr die Landesstraße 200 von Eystrup kommend in Richtung Hämelhausen. Auf der Eisenbahnüberführung kam ein 23-jähriger Eystruper von links aus dem Schwarzen Weg, der offenbar nach derzeitigem Ermittlungsstand unter Missachtung der dortigen Vorfahrtsvorschriften die Kreuzung ...

mehr