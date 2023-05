POL-NI: Verkehrsunfall

Nienburg (ots) - (KEM) Die Polizei Hoya sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag gegen 16 Uhr an der Langen Straße in Liebenau in der Nähe der Auebrücke ereignete. Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr eine 17-jährige Liebenauerin mit ihrem Mofa die Lange Straße in Richtung Süden (Nienburger Straße) hinter einem weißen LKW, als dieser kurz hinter der Aue-Brücke abbremste. Die ...

mehr