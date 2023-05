Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstagmorgen zwischen 8 und 9.10 Uhr an der Friedrichstraße Höhe Hausnr. 35 in Nienburg ereignete.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Friedrichstraße in Richtung der Parkstraße und touchierte hierbei den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand abgestellten weißen Toyota. Der Verursacher fuhr weiter, ohne den Verkehrsunfall anzuzeigen. Der Außenspiegel wurde zerstört.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nienburg unter 05021/97780 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell