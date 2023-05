Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg/Langendamm - Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Nienburg (ots)

(KEM) Dienstag, den 09.05.2023, gegen 8.30 Uhr wurde ein 18-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall an der Hannoverschen Straße Höhe Langendamm leicht verletzt.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen befuhr der Husumer die Hannoversche Straße von der B6 kommend in Richtung stadteinwärts, als zu gleicher Zeit ein BMW-Fahrer die Hannoversche Straße in entgegengesetzte Richtung fuhr und beabsichtigte, nach links in die Westlandstraße abzubiegen.

Aus bislang ungeklärter Ursache sah der 78-jährige BMW-Fahrer den Motorradfahrer beim Abbiegevorgang zu spät und es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Der 18-Jährige stürzte von seinem Motorrad, gab jedoch an, nur leicht verletzt zu sein und sich ggfs. selbstständig in ärztliche Behandlung zu begeben.

Das Motorrad wurde stark an der Front beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Auch der BMW des Nienburgers wurde im Bereich der Beifahrertür eingedellt und zerkratzt. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell