Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich in der Zeit von Samstagmorgen bis Montagmorgen in Nienburg, An der Landwehr, ereignete.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Rangieren einen Stabmattenzaun, wodurch dieser beschädigt wurde. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne den Schaden bei dem Geschädigten oder der Polizei anzuzeigen.

Sein Fahrzeug dürfte ebenfalls beschädigt worden sein. An der Unfallstelle wurden Splitter eines Rücklichtes aufgefunden.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Nienburg unter 05021/97780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell