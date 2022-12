Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Ladendiebin in Haft

Werlte (ots)

Am Donnerstag gegen 10.40 Uhr wurden die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation in Werlte zu einem Einsatz in einem Discounter Harrenstätter Straße alarmiert. Eine 48-jährige Frau konnte sich nach einem Ladendiebstahl nicht ausweisen. Die dazu gerufenen Beamtinnen und Beamten konnten die Täterin jedoch schnell identifizieren, da es sich um eine amtsbekannte Person handelte. Sie wurde zur Wache gebracht, wo sich im weiteren Verlauf herausstellte, dass gegen die Täterin ein Haftbefehl offen war. Die Frau befindet sich nun in Haft.

