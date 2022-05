Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrerin nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Eine 17-jährige Fahrradfahrerin wurde am Donnerstag, 19.05.2022, gegen 16:02 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Bockumer Weg/Merschstraße leicht verletzt. Die Fahrradfahrerin befuhr mir Ihrem Rad den Bockumer Weg in Richtung Westen und überquerte die Merschstraße. Im Einmündungsbereich wurde sie von einem Fiat Croma erfasst. Der 51- jährige Fiat-Fahrer befuhr ebenfalls den Bockumer Weg in Richtung Westen und beabsichtigte in die Merschstraße abzubiegen. Den Zusammenstoß konnte er nicht mehr verhindern. Die Fahrradfahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie ambulant behandelt wurde. Das Rad war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 1650 Euro geschätzt. (kap)

