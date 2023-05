Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stolzenau/Holzhausen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(KEM) Am Dienstag, den 9.5.2023, gegen 15.40 Uhr ereignete sich im Stolzenauer Ortsteil Holzhausen eine Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines 17-Jährigen Kraftradfahrers.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen befuhr der 17-jährige Steyerberger die Kreisstraße "An der Bult" von der Bundesstraße 441 kommend in Richtung Holzhausen, als ein bislang unbekannter Autofahrer dessen Vorfahrt missachtete und von der Dorfstraße kommend auf die Straße An der Bult fuhr. Der 17-Jährige wich dem Fahrzeug aus, geriet ins Schlingern und kollidierte mit einem am Straßenrand befindlichen Holzzaun. Der Autofahrer setzte seine Fahrt unvermittelt in Richtung Edeka fort.

Der Steyerberger wurde durch den Verkehrsunfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen dunkelblauen VW Polo mit Nienburger Kennzeichen gehandelt haben.

Zeugen, die Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug oder dem Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter 05761/90200 zu melden.

