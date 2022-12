Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: In Kindertagesstätte eingestiegen

Einbeck (ots)

Dassel (pap) Ein bisher unbekannter Täter ist im Zeitraum von Samstag, 17.12.2022, ca. 18.30 Uhr bis Sonntag, 18.12.2022, 07.30 Uhr in eine Kindertagestätte im Gradanger in Dassel eingestiegen. Durch Aufbrechen einer Hintertür gelangte der Täter ins Gebäudeinnere und betrat vermutlich mehrere Räume, die dann durchsucht wurden. Aus einer Schublade wurde eine Geldkassette mit Bargeld in zweistelliger Höhe entwendet. Zeugen, die Hinweise auf diese Tat oder den Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck.

